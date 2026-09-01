Эксперт по камням, часам и предметам роскоши Менди Лифшиц: почему украшения меняют цвет и что с этим делать

Многие замечали, что любимое украшение со временем теряет первоначальный блеск, а местами темнеет или даже меняет оттенок - и это вовсе не обязательно признак низкого качества.
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