Неожиданный японский кроссовер по цене бюджетного китайца: что скрывается за этим предложением

Рынок новых автомобилей в России продолжает удивлять. Казалось бы, эпоха доступных японских машин осталась где-то в прошлом, а сегодня за разумные деньги можно рассчитывать лишь на продукцию китайского автопрома.
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