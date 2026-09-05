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«Вайбовый» ноутбук, как конкурент MacBook Neo. Lenovo показала IdeaPad Vibe в разных цветах с ценой от 700 долларов

«Вайбовый» ноутбук, как конкурент MacBook Neo. Lenovo показала IdeaPad Vibe в разных цветах с ценой от 700 долларов

В основе Ryzen либо Snapdragon Кроме сверхтонкого ноутбука Aeroblade с твердотельными охладителями компания Lenovo также показала бюджетную модель IdeaPad Vibe.

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