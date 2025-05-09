Расчёт участников спецоперации прошёл по Красной площади на параде Победы (ФОТО)

Расчёт участников спецоперации прошёл по Красной площади на параде Победы. В парадном строю 20 героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач.
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