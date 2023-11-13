В Москве к 2025 году модернизируют системы онкопомощи - Собянин

Модернизация системы онкопомощи в Москве завершится в 2025 году, заявил мэр Сергей Собянин. Речь о завершении строительства нового корпуса и вспомогательного реанимационного корпуса городской онкологической больницы № 62.
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