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Орловские новости

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Собянин подарил Клычкову два десятка единиц спецтехники

Собянин подарил Клычкову два десятка единиц спецтехники

Мэр Москвы Сергей Собянин подарил Орловской области 20 единиц дорожной спецтехники. Её можно будет использовать в том числе для уборки снега с зимних улиц.

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