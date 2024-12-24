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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Capcom опубликовала свой классический опрос на конец года, и Pragmata, похоже, все е...

Capcom опубликовала свой классический опрос на конец года, и Pragmata, похоже, все е...

Capcom опубликовала свой классический опрос на конец года, и Pragmata, похоже, все еще существуетСогласно опросу Capcom, проведенному на конец года, Pragmata всё ещё находится в разработке, и это продолжается вызывать интерес у фанатов.

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