Capcom опубликовала свой классический опрос на конец года, и Pragmata, похоже, все е...

Capcom опубликовала свой классический опрос на конец года, и Pragmata, похоже, все еще существуетСогласно опросу Capcom, проведенному на конец года, Pragmata всё ещё находится в разработке, и это продолжается вызывать интерес у фанатов.
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