Настоящая королева: Кейт Миддлтон совершенно затмила супругу Карла

Супруга принца Уильяма разделяет вкусы покойной королевы. Кейт Миддлтон заставила всех смотреть на себя LEGION-MEDIAКейт Миддлтон оправдала ожидания своих фанатов, появившись вчера на торжественной службе, прошедшей в ознаменование Дня британского содружества в Вестминстерском соборе.