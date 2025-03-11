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Настоящая королева: Кейт Миддлтон совершенно затмила супругу Карла

Настоящая королева: Кейт Миддлтон совершенно затмила супругу Карла

Супруга принца Уильяма разделяет вкусы покойной королевы. Кейт Миддлтон заставила всех смотреть на себя LEGION-MEDIAКейт Миддлтон оправдала ожидания своих фанатов, появившись вчера на торжественной службе, прошедшей в ознаменование Дня британского содружества в Вестминстерском соборе.

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