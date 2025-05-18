День семьи в детском саду.

В нашем детском саду стало традицией отмечать праздник, посвящённый Дню семьи. Воспитателями дошкольного образования проведены познавательные занятия с воспитанниками ´Права и обязанности в семье´, ´Моя семья´ .
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