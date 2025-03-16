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Новости Тамбова

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Мошенники начали отправлять в мессенджеры вирусы под видом фотографий

Мошенники начали отправлять в мессенджеры вирусы под видом фотографий

Мошенники отправляют в мессенджеры вирусы под видом фотографий. О новой схеме сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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