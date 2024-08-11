Лесничий в Калужской области попался на взятках

Лесничий в Людиновском районе брал взятки от предпринимателей, заключавших контракты на вырубку, за то что незаконно помогал им получать более выгодные условия для сделкиЛесничий в Людиновском районе брал взятки от предпринимателей, заключавших контракты на вырубку, за то что незаконно помогал им получать более выгодные условия для сделки.
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