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Калужские новости

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Лесничий в Калужской области попался на взятках

Лесничий в Калужской области попался на взятках

Лесничий в Людиновском районе брал взятки от предпринимателей, заключавших контракты на вырубку, за то что незаконно помогал им получать более выгодные условия для сделкиЛесничий в Людиновском районе брал взятки от предпринимателей, заключавших контракты на вырубку, за то что незаконно помогал им получать более выгодные условия для сделки.

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