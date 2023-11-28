В Санкт-Петербурге из-за ухудшения погодных условий усиливают уборку улиц

После сильного снегопада в Санкт-Петербурге усиливают расчистку улиц, властями города поручено особенно внимательно отнестись к уборке набережных, мостов, подходов к социальным объектам, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
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