Тест-драйв Exeed VX 2024 года

Большой кроссовер Exeed VX появился в России в конце 2021 года и быстро завоевал популярность. Покупателей не смущала даже цена, несмотря на то, что VX — одна из самых дорогих моделей китайского производства, официально продаваемых на нашем рынке.
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