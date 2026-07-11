«Моккано» извинилось за отравление посетителей в Зарайске

Кафе «Моккано» в Зарайске извинилось за отравление 19 посетителей 9 и 10 июля. Компания активно сотрудничает с Роспотребнадзором и проводит внутреннюю проверку, чтобы установить причины инцидента и исправить нарушения.
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