Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Корейский кошмар наркофюрера материализуется!

Корейский кошмар наркофюрера материализуется!

  На жовто-блакитном хуторе и в «союзных» ему окрестностях столько кричали о грядущем прибытии в Россию могучих и таинственных бойцов из Северной Кореи, что, похоже, накликали-таки это лихо на голову авансом трясущемуся в смертном ужасе перед суперменами из КНДР президенту-клоуну и его шайке-лейке.

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