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Рязанские новости

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Рязанский областной суд обязал убрать долг по капремонту с лицевого счёта квартиры

Рязанский областной суд обязал убрать долг по капремонту с лицевого счёта квартиры

Покупатель квартиры в Рязани смог через суд убрать долг по капремонту в размере 1,5 млн рублей, накопленный прежними собственниками.

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