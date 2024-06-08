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Все о спецоперации на 7 июня: на каких условиях Россия готова к переговорам, почему извинялся Байден и надежда Зеленского на "высадку"

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума© РИА Новости / Сергей Бобылев Вчера 1,4K прочитали О продвижении российских войск в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и мирных переговорах — в материале РИА Новости.

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