Правительство Бельгии уйдет в отставку после поражения на выборах

Правительство Бельгии во главе с премьер-министром Александером Де Кроо уходит в отставку после поражения его партии Open VLD («Открытые фламандские либералы и демократы») на выборах в национальный парламент.
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