"Для Эммануэля из солнечного Парижа": Захарова прокомментировала слова Макрона о деле Дурова

Президент Франции Эммануэль Макрон в ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова сам попал под обвинения в политических преследованиях, утверждая, что задержание Дурова якобы связано лишь с судебным разбирательством, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.