ФАС объявила о штрафах для ПИК за ограничение доступа провайдеров в дома

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла решение оштрафовать группу ПИК и входящего в неё оператора связи «Ловител» за ограничение доступа провайдеров в жилые дома.
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