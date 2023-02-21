Конспирология или факт? Учёный оценил метод "простой палки" для вызова землетрясения в Турции

Учёный оценил метод "простой палки" для вызова землетрясения в Турции. Разбираемся вместе с Александром Жигалиным: конспирология это или факт?После масштабного землетрясения в Турции некоторые государства продолжают ощущать толчки в своих регионах.
Учёный оценил метод "простой палки" для вызова землетрясения в Турции. Разбираемся вместе с Александром Жигалиным: конспирология это или факт?После масштабного землетрясения в Турции некоторые государства продолжают ощущать толчки в своих регионах.
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