Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В посольстве РФ назвали законопроект о санкциях медвежьей услугой

В посольстве РФ назвали законопроект о санкциях медвежьей услугой

Посольство России в США раскритиковало одобренный Сенатом американский законопроект об ужесточении санкций против Москвы, заявив, что документ способен осложнить внешнеполитический курс администрации президента Дональда Трампа и нанести ущерб самим Соединенным Штатам.

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