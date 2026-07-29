В посольстве РФ назвали законопроект о санкциях медвежьей услугой

Посольство России в США раскритиковало одобренный Сенатом американский законопроект об ужесточении санкций против Москвы, заявив, что документ способен осложнить внешнеполитический курс администрации президента Дональда Трампа и нанести ущерб самим Соединенным Штатам.
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