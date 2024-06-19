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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Далич перед Албанией: «Еще до Евро знали, что этот матч будет очень важным. Хорватия должна побеждать и сыграет агрессивнее, чем с Испанией» 

Игра 2-го тура Евро-2024 пройдет сегодня. «Мы знали, что этот матч будет очень важным, еще до начала турнира.

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