Солд-аут и признание в любви от Анны Пересильд: как прошло рекордное шоу Вани Дмитриенко в "Лужниках"

20-летний Ваня Дмитриенко собрал солд-аут на своём первом сольном стадионном концерте в "Лужниках" и установил рекорд, став самым молодым артистом, которому это удалось: шоу, зрителями которого стали 70 тысяч человек, внесли в Книгу рекордов России).