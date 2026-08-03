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Солд-аут и признание в любви от Анны Пересильд: как прошло рекордное шоу Вани Дмитриенко в "Лужниках"

Солд-аут и признание в любви от Анны Пересильд: как прошло рекордное шоу Вани Дмитриенко в "Лужниках"

20-летний Ваня Дмитриенко собрал солд-аут на своём первом сольном стадионном концерте в "Лужниках" и установил рекорд, став самым молодым артистом, которому это удалось: шоу, зрителями которого стали 70 тысяч человек, внесли в Книгу рекордов России).

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