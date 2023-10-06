Народная артистка России Надежда Бабкина: «Во время суровых испытаний задача всех деятелей культуры и искусства — стать рупором для народа»

Недавно Московский государственный академический театр «Русская песня» открыл новый сезон. О грядущих планах и задачах, стоящих перед труппой, а также о том, как устроена внутренняя творческая «кухня» коллектива, «Культуре» рассказала художественный руководитель театра Надежда Бабкина.