Правила получения пенсионных накоплений могут изменить в России

Агентство «Москва» / Софья Сандурская Перед получением налогового вычета и государственного софинансирования в рамках новой пенсионной реформы гражданам минимум на десять лет придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Агентство «Москва» / Софья Сандурская Перед получением налогового вычета и государственного софинансирования в рамках новой пенсионной реформы гражданам минимум на десять лет придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
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