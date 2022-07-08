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Правила получения пенсионных накоплений могут изменить в России

Правила получения пенсионных накоплений могут изменить в России

Агентство «Москва» / Софья Сандурская Перед получением налогового вычета и государственного софинансирования в рамках новой пенсионной реформы гражданам минимум на десять лет придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

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