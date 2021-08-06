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Запад внезапно вспомнил про недоеденный галстук Саакашвили

Запад внезапно вспомнил про недоеденный галстук Саакашвили

У самой Грузии, похоже, уже нет претензий к Москве из-за потерянных в 2008 году Абхазии и Южной Осетии Группа западных стран, входящих в Совет Безопасности ООН обратилась с призывом к России: отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

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Владимир Минаков
Грузия застыла, осуществляя путь по подвесному мостику через горное ущелье - и вперёд идти страшно, и назад стыдно показаться слабаком...Ушли Южная Осетия с Абхазией, не понятная стратегия с Аджарией ( Батуми уже очень плотно занят турками). Но такое может произойти со всей Грузией, и тогда что, переход в иную веру, в мусульманство? Возможно, кому-то из джигитов это понравится - можно иметь четыре жены... Но вот их женщины на такое вряд ли согласятся... И тогда что, бунт и ссоры в семье? А по сути - страну строить - не мандаринами торговать, нужны мозги и патриотизм, а не барыжное отношение к своей стране - что бы ещё продать, чтобы разбогатеть...
Марлен
Хорошая статья ,нужно Грузии определиться и не тянуть а то найдётся ещё какой ни будь товарищ СААКАШВИЛЛИ и утянет страну в тар-тарары.
Ночной кошмар
Аффтор зря упрекает Россию, в том, что она не делает заявлений в сторону Запада, аналогичных западным заявлениям в отношении России. Все эти заявления США и примкнувшей к ним западной Европы, это признак слабости. Что толку с этих "грозных" заявлений, если они игнорируется Россией и не имеют никаких последствий? Эти заявления лишь подчёркивают слабость позиций Запада. И зачем России уподобляться США и Европе? Претензии надо предъявлять только тогда, когда можно повлиять на ситуацию. А просто сотрясать воздух, это удел слабых стран. Россия в их число не входит. А все эти заявления и претензии Запада, это действительно их фантомные боли. И ничего более.
Стас Гулинов
пусть воют пиндосы. Йеллоустоун все чаще трясёт. Агония...

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