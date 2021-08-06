Запад внезапно вспомнил про недоеденный галстук Саакашвили

У самой Грузии, похоже, уже нет претензий к Москве из-за потерянных в 2008 году Абхазии и Южной Осетии Группа западных стран, входящих в Совет Безопасности ООН обратилась с призывом к России: отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.