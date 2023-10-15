Киргизия в центре войны с криминалом: убийство Камчи Кольбаева и последствия для республики Елена ГалицкаяВ начале октября в Киргизии развернулась настоящая война с криминалом, когда силовики застрелили главного киргизского вора в законе Камчи Кольбаева.