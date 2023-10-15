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FTimes

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Киргизия в центре войны с криминалом: убийство Камчи Кольбаева и последствия для республики

Киргизия в центре войны с криминалом: убийство Камчи Кольбаева и последствия для республики

Киргизия в центре войны с криминалом: убийство Камчи Кольбаева и последствия для республики Елена ГалицкаяВ начале октября в Киргизии развернулась настоящая война с криминалом, когда силовики застрелили главного киргизского вора в законе Камчи Кольбаева.

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