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Собянин: Ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тыс москвичей

Собянин: Ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тыс москвичей

70 тысяч москвичей ежедневно обращаются за госуслугами Ежедневно в Москве около 70 тысяч жителей города обращаются за государственными услугами, и каждый из них получает персональный подход, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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