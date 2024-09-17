Полиция Колпинского района задержала мужчину, распылившего содержимое газового баллончика в сторону 21-летнего оппонента

В отношении него возбуждено уголовное дело Вчера, 16 сентября, в Колпинском районе сотрудниками уголовного розыска был задержан 36-летний неработающий житель по обвинению в хулиганстве – он распылил содержимое газового баллончика малознакомому 21-летнему молодому человеку во время ссоры.