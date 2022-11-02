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Манчестер Сити — Севилья 02.11.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

Манчестер Сити — Севилья 02.11.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

2 ноября, в среду, «Манчестер Сити» на своем поле примет испанскую «Севилью» в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов.

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