Россияне бросились скупать устаревшие iPhone после анонса новой модели

Россияне бросились скупать устаревшие модели iPhone после анонса новой версии, рассказали «Ленте.ру» специалисты комплексной платформы управления e-com JVO и системы категорийного анализа маркетплейсов CATAN.
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