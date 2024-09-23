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Россияне бросились скупать устаревшие iPhone после анонса новой модели

Россияне бросились скупать устаревшие iPhone после анонса новой модели

Россияне бросились скупать устаревшие модели iPhone после анонса новой версии, рассказали «Ленте.ру» специалисты комплексной платформы управления e-com JVO и системы категорийного анализа маркетплейсов CATAN.

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