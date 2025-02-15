Киты Cardano накопили более 170 млн ADA за 5 дней, что сигнализирует о потенциале для ценового ралли - аналитика Beincrypto

Cardano (ADA) столкнулась со значительными потерями в последние недели из-за резкого падения рынка. Однако определенная группа держателей ADA воспользовалась возможностью накапливать монеты по более низким ценам, что может поддержать дальнейший рост.
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