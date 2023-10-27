Больной и одинокий: второй брак экс-мужа Лорак рухнул на глазах

Мурат Налчаджиоглу прокомментировал черную полосу в жизни. Мурат Налчаджиоглу с женой Лилией Социальные сетиМногие подозревали, что вторая попытка бывшего мужа Ани Лорак построить крепкую семью закончится неудачей, но никто не ожидал, что это произойдет так быстро.
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