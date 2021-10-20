Депутаты ЛДПР предложили расширить список лиц, которые могут получить материнский капитал

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР - глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, глава комитета Думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов и сенатор Иван Абрамов - вносят в Госдуму законопроект, предусматривающий выплаты материнского капитала на третьего и последующих детей с 1 января 2022 года гражданам, которые ранее не воспользовались правом его получения, в субъектах России с низкой рождаемостью.