Экскалиба! — Сейбер и Арчер появятся в Honkai: Star Rail в июле

Экскалиба! — Сейбер и Арчер появятся в Honkai: Star Rail в июлеВ рамках концерта Honkai: Star Rail LIVE 2025 стало известно, что персонажами, которые появятся в кроссовере Fate/Stay Night, станут Сейбер и АрчерЧитать дальше → источник#Honkai_Star_Rail.