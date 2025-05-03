Экскалиба! — Сейбер и Арчер появятся в Honkai: Star Rail в июле

Экскалиба! — Сейбер и Арчер появятся в Honkai: Star Rail в июлеВ рамках концерта Honkai: Star Rail LIVE 2025 стало известно, что персонажами, которые появятся в кроссовере Fate/Stay Night, станут Сейбер и АрчерЧитать дальше → источник#Honkai_Star_Rail.
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