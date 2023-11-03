75-летнего лидера Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии

Девушка была несовершеннолетней Стивен Тайлер Globallookpress.com/Imagespace Фронтмену группы Aerosmith Стивену Тайлеру предъявлены обвинения в рамках нового судебного процесса о сексуальном насилии, сообщает журнал Rolling Stone.
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