Гуляет по пляжу, общается с другими собаками: бездомный омский пес Вайк, едва не погибший под колесами машины, сменил имя и переехал на ПМЖ в Сочи.
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Гуляет по пляжу, общается с другими собаками: бездомный омский пес Вайк, едва не погибший под колесами машины, сменил имя и переехал на ПМЖ в Сочи.