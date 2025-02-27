Эмин Агаларов высказался по поводу обвинений из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске семья Агаларовых столкнулась с обвинениями и негативными высказываниями в свой адрес, сообщил РИА Новости Эмин Агаларов, президент Agalarov Development и сын владельца Crocus Group Араза Агаларова.