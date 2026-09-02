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Театр абсурда

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$640 млн за одну ночь: как Иран разоряет Пентагон

$640 млн за одну ночь: как Иран разоряет Пентагон

В ночь на 31 августа 2026 года американские военные отражали массированную атаку Ирана на свои объекты в Иордании.

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Новый комментарий от пользователя
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Артур Кушхабиев

Это не Иран напал на США, а США напали на Иран. Они очень эффективно защищаются. Но, в эом вопросе есть одна сторона, о которой никто не пишет. Что бы не происходило, кто бы не выигрывал эту и другие войны, в выигрыше всегда оказывается военно-промышленный комплекс Америки. Теперь они обеспечены заказами на несколько лет вперёд.