Защита уже не спасает: модифицированные дроны «Ланцет» начали уничтожать защищённую НАТОвскую технику (ФОТО, ВИДЕО)

На свежих кадрах такой дрон поразил БМП Bradley. Новые БпЛА-камикадзе «Ланцет» получили дополнительные камеры, обеспечивающие работу LIDAR — системы для получения данных об удаленных объектах посредством отражения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах.