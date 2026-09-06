«Достигли большого прогресса»: Уиткофф заявил о новых идеях по урегулированию из Москвы

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что за последние двое суток сторонам удалось запустить конструктивный процесс сближения позиций по украинскому урегулированию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым