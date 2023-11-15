Подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней девушки в Екатеринбурге, бил ее из ревности

В Екатеринбурге 16-летний школьник зарезал возлюбленную и ее маму. Знакомые утверждают, что он и раньше проявлял агрессию, но подруга продолжала с ним встречатьсяТрагедия, которая произошла в Екатеринбурге днём 13 ноября, потрясла весь город.