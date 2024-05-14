Подоляк: «Наступил решающий этап конфликта, который определит послевоенный мир»

Выбор Россией экономиста в качестве нового министра обороны показывает, как далеко Москва готовится зайти в перестройке своей экономики для удовлетворения своих военных нужд, заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.
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