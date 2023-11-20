Климатолог пообещал снегопад в Москве 20 ноября

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов сообщил, что в Москве 20 ноября прогнозируется снегопад, который принесет в столицу постоянный снежный покров.
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