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Американец приговорен в ДНР: 13 лет за участие в боях на стороне Украины

Американец приговорен в ДНР: 13 лет за участие в боях на стороне Украины

В ДНР Верховный суд заочно осудил гражданина США Гранта Тобиассена. Наемник, сражавшийся на стороне Украины, получил 13 лет колонии строгого режима.

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