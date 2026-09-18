«Сегодня «Зенит» не так страшен для соперников, как годами ранее. С ним можно тягаться»

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо», а также «Ростова» Виталий Дьяков в интервью «Спорт уик-энду» отметил, что ореол непобедимости и могущества «Зенита» в последнее время несколько потускнел.
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