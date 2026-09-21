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Иркутск Сегодня

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В Иркутской области за неделю в ДТП погибли пять человек и 53 травмировались

За минувшую неделю, с 14 по 20 сентября 2026 года, на дорогах Иркутской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия.

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