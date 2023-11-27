«Борьба за суверенитет»: названа причина противостояния России и Запада

МОСКВА, 27 ноября, ФедералПресс. Россия борется за свой суверенитет и собственный путь развития. Об этом заявил в ходе сессии XXV Всемирного Русского Народного Собора начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев.