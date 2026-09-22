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Газета.ру

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Юрист Пшеничникова: арендатор рискует лишиться залога при выезде

Юрист Пшеничникова: арендатор рискует лишиться залога при выезде

Невозврат обеспечительного платежа является одним из главных рисков при аренде квартиры. Собственник может удержать деньги, сославшись на повреждения, которые существовали еще до заселения жильца.

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