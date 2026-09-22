Юрист Пшеничникова: арендатор рискует лишиться залога при выезде

Невозврат обеспечительного платежа является одним из главных рисков при аренде квартиры. Собственник может удержать деньги, сославшись на повреждения, которые существовали еще до заселения жильца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вассерман: факт с...
- Лебедев: в Никола...
- ХЛ Собчак призвала Л...
Загрузка комментариев…